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Правительство Москвы выделит на борьбу с коронавирусом еще около 11 млрд рублей

Дополнительные средства планируют направить, в частности, на стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении дополнительных 11 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 млрд рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

В ней уточнили, что дополнительные средства планируется направить на стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций; предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией; оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера. Также средства будут направлены на оплату труда сотрудников телемедицинского кол-центра; компенсацию расходов амбулаторных учреждений на лабораторные исследования по диагностике коронавирусной инфекции; оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения; закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.

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