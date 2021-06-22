МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 2 млн москвичей привились по крайней мере первым компонентом вакцины. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тыс. тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей. Вместе с тем, решение главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты. Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр также отметил, что количество записей на прививку от коронавируса в Москве после решения главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников возросло в четыре-пять раз.

"Количество записей на вакцинацию возросло в четыре-пять раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация - дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца", - написал он.