Власти Москвы ввели новые санитарные меры для предотвращения пандемии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Москвы с 22 июня вводят временный запрет на проведение концертных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий с одновременным присутствием на них более 500 человек. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - написал мэр.

Он подчеркнул, что танцполы и фан-зоны должны оставаться закрыты независимо от числа участников. Запрет на проведение массовых мероприятий для 500 гостей в Москве действует как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

В то же время, продолжил Собянин, вышеуказанные ограничения отменят, если организаторы создадут "свободную от ковида" зону, а также будут допускать на мероприятия только участников с QR-кодами.

"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек", - отметил мэр. При этом Собянин рекомендует организаторам использовать QR-коды в целях обеспечения безопасности зрителей.