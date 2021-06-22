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Власти Москвы планируют как можно быстрее получить вакцину от ковида для подростков

Исследования проходят под жестким контролем, отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от коронавируса в Москве для подростков проходят под жестким контролем. В настоящий момент идет набор добровольцев, сообщил во вторник министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Мы бы все очень хотели побыстрее получить вакцину от коронавируса и для подростков, и для детей. <…> Вакцина детская и подростковая нужна. Подростковая приближается по готовности и по этапности к введению в гражданский оборот, идет набор добровольцев-подростков на клинические испытания. Аккуратно, постепенно и под очень жестким контролем этот вопрос (вакцина - прим. ТАСС) проходит испытания", - сказал Хрипун на онлайн-конференции. 

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