РАН присудила золотую медаль за выведение 17 сортов пшеницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) присудил золотую медаль им. Лукьяненко, вручаемую за выдающиеся работы в области селекции зерновых культур, за выведение 17 сортов пшеницы. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

По словам академика РАН Алексея Завалина, на конкурс были выдвинуты три работы, конкурсная комиссия проголосовала за присуждение премии Петру Мальчикову из Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова за цикл работ "Теория и практика селекции яровой твердой пшеницы".

"Им выведены 17 сортов твердой пшеницы, 13 из которых засеваются. Общая площадь посева пшеницы - около 1,5 млн га, 60%, то есть около 1 млн га, занимают его сорта. Могу сказать, что пшеница эта используется для производства макарон (популярных марок)", - сказал Завалин. Президиум РАН поддержал это решение.

Золотая медаль имени Лукьяненко присуждается РАН c 2016 года за выдающиеся работы в области селекции зерновых культур. Медаль учреждена с целью увековечения памяти выдающегося ученого и организатора отечественной науки Павла Лукьяненко, который вывел свыше 40 сортов пшеницы, а также разработал ряд новых методов селекции этой зерновой культуры.