В Швеции разрешат вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 16-17 лет

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Рекомендуемый возраст для вакцинации против коронавируса снижен в Швеции с 18 до 16 лет. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил глава управления здравоохранения Юхан Карлсон.

"Вакцинация против COVID-19 будет также предложена подросткам в возрасте 16-17 лет, - отметил он. - Ее можно начать после завершения вакцинации взрослых. Мы полагаем, что это может случиться не раньше августа". По его словам, иммунизация детей способствует не только снижению распространения инфекции среди них, но и во всем обществе в целом.

Прививка против коронавируса также будет предложена детям с определенными заболеваниями в возрасте от 12 лет. Факторы риска будут определены Шведской педиатрической ассоциацией.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 5 сентября 2021 года. В настоящее время 52,4% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.