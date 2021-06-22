{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Кремль поддерживает решительные меры мэра Москвы в связи с пандемией

Они продиктованы сложной ситуацией, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Кремль поддерживает решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина в связи с пандемией, они продиктованы сложной ситуацией. Об этом заявил во вторник ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать новые ограничения, вводимые в столице для борьбы с распространением COVID-19.

На эту тему
Кафе Москвы станут "бесковидными". Собянин объявил о новых мерах из-за пандемии
Кафе Москвы станут "бесковидными".

"Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией", - заявил представитель Кремля.

Ранее Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с ковидом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы приняли ряд новых мер. Так, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня будет действовать особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Бразилия получила первую партию вакцины Janssen от COVID-19
В международный аэропорт "Гуарульос" в штате Сан-Паулу доставлены 1,5 млн доз препарата
Читать полностью