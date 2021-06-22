Порядок доступа родителей в школьные столовые утвердят к 1 сентября

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Порядок доступа родителей к контролю за качеством горячего питания в школьных столовых планируется утвердить к 1 сентября 2021 года. Об этом во вторник сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев.

"Нами подготовлен проект порядка доступа родителей и законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, который нами направлен и в федеральные органы исполнительной власти, и в субъекты РФ. Мы завершаем сейчас прием всех замечаний, предложений на эту тему для того, чтобы к началу следующего цикла, к 1 сентября 2021 года, данный порядок утвердили", - сказал он на заседании рабочей группы в Госдуме по парламентскому контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, дети должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

Во время посещения координационного центра правительства в апреле этого года глава государства отметил, что возможность контроля за качеством горячего питания в школах должны получить родительские комитеты. Роспотребнадзор, по словам президента, со своей стороны должен провести "дополнительное обследование учебных учреждений", так как многие школы пока к таким нововведениям не готовы.