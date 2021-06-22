На Пискаревском кладбище открылась экспозиция, посвященная разработкам ученых для фронта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Памятная акция "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!", участники которой прочли стихотворения о войне и рассказали о разработках ученых для фронта, прошла в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге после традиционного возложения венков и цветов к подножию монумента Матери Родине.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, в церемонии приняли участие руководители города - губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, военнослужащие Западного военного округа, представители общественности, ветеранских и молодежных организаций, духовенства.

К Дню памяти и скорби на территории мемориала открылась уличная экспозиция "Братства великий огонь". "Исторические события доказывают, что сила духа народа, его творческий гений с особой полнотой раскрывается в дни суровых испытаний. Труды советских ученых в годы Великой Отечественной войны, работавших по всем научным направлениям - от математики до медицины, помогли решить огромное количество чрезвычайно трудных задач, необходимых фронту. Об этих героических людях расскажет экспозиция", - сообщили в пресс-службе Смольного.

Памятные мероприятия в Санкт-Петербурге начались ночью. На разведенном полотне Троицкого моста появилась лазерная проекция горящей свечи в рамках акции "Свеча памяти", на Марсовом поле, на Дворцовой и Адмиралтейской набережных были созданы огненные картины. Представители молодежных организаций зажгли 30 тыс. свечей в форме медали "За оборону Ленинграда".

Акцию поддержали также жители Ленинградской области. "На мемориале "Разорванное кольцо" зажглась огненная картина, составленная участниками регионального Всероссийского движения "Волонтеры Победы" из свечей. Изображение журавля на фоне красной звезды размером около 20 кв. м стало символом памяти обо всех, кто погиб, сражаясь против фашизма в Великую Отечественную войну", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В Ленинградской области состоялся мотопробег "Мы помним" во главе с губернатором региона Александром Дрозденко. Его участники проследовали на мотоциклах от музейного комплекса "Дом авиаторов" во Всеволожском районе до музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе, возложили цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке.