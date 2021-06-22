В Вологде побит температурный рекорд 82-летней давности

ВОЛОГДА, 22 июня. /ТАСС/. Жаркая погода установилась в Вологодской области, где с 19 июня фиксируют обновление температурных рекордов. В понедельник был побит абсолютный максимум, зафиксированный 21 июня 1939 года, когда температура составила плюс 30 градусов, а накануне воздух прогрелся до плюс 32,5 градуса, сообщили ТАСС в Вологодском ЦГМС.

"В городе Вологде и всей области с 19 июня наблюдается обновление температурных рекордов. 19 июня обновлен рекорд 1986 года, когда температура в Вологде составила плюс 29,1 градуса, а в этом году - плюс 30,7 градуса. 20 июня побит рекорд 1998 года, тогда воздух прогрелся до плюс 29,7 градуса, в этом году - до плюс 31,8 градуса. Вчера был обновлен рекорд 1939 года, тогда фиксировалось плюс 30 градусов, вчера - плюс 32,5 градуса", - сообщила ТАСС ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова.

Ожидается, что 23 и 24 июня обновятся температурные рекорды 2006, 1968 годов. "Велика вероятность, что обновится абсолютный рекорд всего июня, который удерживается с 15 июня 1998 года, когда воздух прогрелся до плюс 33,9 градуса. До рекорда всего лета далеко, он удерживается с августа 1972 года, когда воздух прогрелся до плюс 38,6 градуса", - сообщила представитель метеослужбы.

Причина такой погоды - малоподвижный антициклон, который установился на территории региона, осадки маловероятны. Лишь ближе к выходным дням ожидаются локальные ливни и грозы.