Встреча с автором научного перевода сериала "Теория большого взрыва" пройдет в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский Политехнический музей проведет 27 июня встречу с автором научного перевода американского ситкома "Теория большого взрыва", физиком Марком Ширченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"27 июня в 14:00 Политехнический музей приглашает на встречу из цикла "Бранч с ученым" поклонников американского сериала "Теория большого взрыва" и всех любителей научного юмора. Ее героем станет физик Марк Ширченко - один из авторов перевода знаменитого ситкома", - сказали в пресс-службе.

Встречу с ученым проведут в кафе "Биг Бэнг", интерьер которого создан по мотивам сериала. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации. Будет возможность также присоединиться к прямой трансляции мероприятия на странице Политеха в Instagram. Позднее появится видеоверсия встречи на YouTube-канале музея.

Старший научный сотрудник лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований Марк Ширченко консультировал команду переводчиков "Кураж-Бамбей" по различным аспектам физики, математики, микро- и нейробиологии. "Именно благодаря ему такие фразы, как "Это не квартира, это дикая воронка энтропии", не просто смешные, но и научно корректные, а главный герой Шелдон Купер в каждой серии убеждает зрителей в своей гениальности", - добавили в пресс-службе.

Физик обсудит с гостями открытия героев сериала и собственные исследования, расскажет о физике нейтрино, экспериментах на атомных реакторах и других исследованиях.

"Теория Большого взрыва" - сериал, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Он рассказывает о жизни четырех ученых и их друзей. Главные роли в ситкоме исполнили Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найар. "Бранч с ученым" - цикл регулярных встреч, которые проводит для москвичей Политехнический музей. Спикерами рассказывают о том, что происходит в научных лабораториях, что и зачем нужно изучать и какие исследования ведутся прямо сейчас.