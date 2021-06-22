Эстонский министр заявил, что штамм "Дельта" не опасен для привитых от коронавируса

ТАЛЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Штамм "Дельта" коронавируса не представляет большой опасности для вакцинированных людей. Такое мнение выразил во вторник министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

"По имеющимся данным, люди, которые были полностью вакцинированы, могут не бояться штамма "Дельта", - заявил он в эфире радиостанции Vikerraadio.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 855, с начала эпидемии умерли 1 269 человек. Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 547 138 человек, из них 405 088 завершили курс вакцинации.