{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эстонский министр заявил, что штамм "Дельта" не опасен для привитых от коронавируса

Общее число инфицированных в Эстонии достигло 130 855, с начала эпидемии умерли 1 269 человек

ТАЛЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Штамм "Дельта" коронавируса не представляет большой опасности для вакцинированных людей. Такое мнение выразил во вторник министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

"По имеющимся данным, люди, которые были полностью вакцинированы, могут не бояться штамма "Дельта", - заявил он в эфире радиостанции Vikerraadio.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 855, с начала эпидемии умерли 1 269 человек. Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 547 138 человек, из них 405 088 завершили курс вакцинации.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
Из ростовского аэропорта Платов возобновляют полеты в Турцию
До конца июня выполнят около 40 рейсов
Читать полностью