МВД планирует привить от коронавируса не менее 60% сотрудников в этом году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. МВД планирует привить от коронавирусной инфекции в этом году не менее 60% от общего числа сотрудников. Об этом на соответствующий запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции, а в августе 2021 года - вторым компонентом - не менее 60% сотрудников органов внутренних дел РФ, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2. Особый акцент будет сделан на максимальный охват прививками против COVID-19 постоянного состава, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МВД последовательно принимает необходимые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции среди сотрудников органов внутренних дел, которые относятся к группе повышенного риска. "В настоящее время усилен контроль за выполнением личным составом мер профилактики при исполнении служебных обязанностей в общественных местах и контактах с людьми - использованием средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, соблюдением социальной дистанции. Однако сегодня санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся с учетом того, что наиболее эффективным средством борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является массовая профилактическая вакцинация", - говорится в сообщении.