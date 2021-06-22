Останки 55 советских солдат перезахоронили в Ростовской области в День памяти и скорби

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Церемонии перезахоронения советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошли в четырех районах Ростовской области. Всего перезахоронены останки 55 бойцов, обнаруженные поисковиками, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)

"Останки двух солдат, обнаруженных на территории Украины, - красноармейцев Хряпченко Михаила Арсентьевича и Свинарева Луки Никитовича - захоронены на их малой родине в Чертковском и Белокалитвинском районах. В Орловском районе в хуторе Каменная Балка и Волгодонском районе в хуторе Морозов захоронили останки 37 и 16 советских солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в церемониях приняли участие военнослужащие ЮВО, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата, казачества, ветераны вооруженных сил, местные жители и юнармейцы.

Мероприятия в связи с восьмидесятой годовщиной начала Великой Отечественной войны проводят 22 июня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия во многих регионах начались в 04:00, в момент, когда гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. В регионах проходят акции "Свеча памяти" и "Лучи Победы", а также концерты, церемонии захоронения останков солдат. При этом количество участников в ряде регионов ограничено в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.