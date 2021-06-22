Врачи в Татарстане организовали вакцинацию от COVID-19 во дворах жилых домов

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по вакцинации жителей от коронавируса во дворах домов запустили в Татарстане. Первой вакцинировать жителей Казани начала поликлиника ГКБ №16 на территориях обслуживания учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе поликлиники.

"На прививку - всем подъездом! Мы заботимся не только о здоровье своих пациентов, но и об их комфорте. Впервые в Татарстане поликлиника ГКБ №16 начала вакцинацию от COVID-19 во дворах домов, которые относятся к территории обслуживания ГКБ №16", - сообщили в пресс-службе.

В поликлинике объяснили, что пациентам старше 60 в силу возраста бывает сложно добраться до медучреждения, чтобы сделать прививку, кроме того, они по пути боятся заразиться коронавирусом. Администрация лечебного заведения для начала прививочной кампании выбрала самый удаленный подконтрольный участок поликлиники (ул. Декабристов, 85).

"Позже наши прививочные бригады, а это участковый врач-терапевт и медсестра в машине скорой помощи, оснащенной сумкой-холодильником и всем необходимым для проведения вакцинации, отправятся и по другим адресам на территории обслуживания ГКБ №16", - сказали в поликлинике.

Сейчас в Татарстане работают около 150 пунктов вакцинации, 7 из них расположены у станции метро и три в торговых центрах.