В Москве в последние три недели фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Взрывной рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве за последние три недели. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что на рост заболеваемости влияет ряд причин, в том числе низкий процент вакцинации и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер по профилактике распространения коронавируса, в частности, к ношению масок. "Конечно, в первую очередь, это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса. Другой - индийский штамм. Весь предыдущий период у нас, конечно, в большей степени был уханьский штамм. <…> 90% всех новых случаев заболевания связанно именно с этим штаммом", - добавила Ракова.

Наличие иммунитета к индийскому штамму

Более 70% пациентов с коронавирусом в Москве проходят лечение дома, сообщила заместитель мэра.

"На сегодняшний день на дому лечатся более 70% всех заболевших", - сказала она.

Заммэра также отметила, что почти половина москвичей имеют антитела к уханьскому штамму коронавируса, чуть более 25% горожан - к новому индийскому штамму.

"По последним данным, у нас более 47% москвичей имели антитела к этому [уханьскому] типу вируса, и, так скажем, больше 10% были вакцинированы. В итоге доля 60% набиралась. <...> Для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G. Необходимо, чтобы их было достаточно много. <...> Когда мы перечитали наши данные, <...> мы видим, что на сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет от этого вида (индийского штамма коронавируса)", - сказала она.

Ракова подчеркнула, что такие цифры не могут прервать развитие эпидемии. Поэтому власти рекомендуют тем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался больше, чем полгода назад, делать прививку.

"Спутник Лайт" для мигрантов может появиться в конце недели

Власти Москвы надеются, что препарат "Спутник Лайт" для вакцинации мигрантов поступит в Москву в конце недели, добавила заммэра.

"Всех, кого заболевание застало в Москве, не важно житель это Москвы, житель другого региона, мигрант, иностранец, всем в полном объеме оказывается медицинская помощь. В зависимости от <...> состояния здоровья, либо амбулаторно, либо стационарно, также выезжает скорая помощь. На федеральном уровне принято решение, что вакцинация иностранцев допускается, для этого будет использоваться "Спутник Лайт", - сказала Ракова.

Она добавила, что власти города максимально заинтересованы в том, чтобы все, кто находится и проживает в Москве, были защищены. "Соответствующий договор на эти вакцины мы уже заключили. Я очень надеюсь, что в конце этой недели либо в начале следующей недели <...> вакцина "Спутник Лайт" к нам поступит ", - сказала Ракова.

Она отметила, что самой популярной вакциной является "Спутник V". Им можно привиться в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации и павильонах "Здоровая Москва" в парках. По ее словам, вакцина "Спутник V" уже показала свою эффективность, безопасность и надежность.

О продлении работы пунктов вакцинации

Власти Москвы продлят время работы пунктов вакцинации от коронавируса в городских поликлиниках до 22 часов, сообщила заместитель мэра.

"Мы проводим максимальную работу по тому, чтобы расширить мощности наших пунктов вакцинации. У нас 100 пунктов создано на базе городских поликлиник, в зависимости от потребностей в каждом районе мы продлеваем время работы до 22:00", - сказала она.

Ракова также сообщила, что в ближайшее время будут открыты пункты вакцинации в 19 детских поликлиниках.

Она добавила, что павильоны "Здоровая Москва" с этой недели перестраиваются исключительно на вакцинацию от ковида. "Сейчас в них работают уже по две бригады. Максимальная вместимость - до пяти бригад, это позволит нам в разы увеличить их пропускную способность, - рассказала заммэра. - Пункты вакцинации формально будут работать с восьми утра до восьми вечера, но принимать будут до последнего пациента. Поэтому воспользуйтесь прекрасной погодой, совместите прогулки в парке с вакцинацией на свежем воздухе".

О нехватке вакцин

Столичные власти хотели бы предоставить москвичам максимально возможное количество вакцин от коронавируса, но по двум из них пока нет достаточно большого объема поставок, сообщила Анастасия Ракова.

"Конечно, мы бы хотели предоставить москвичам весь максимально широкий спектр прививок, но здесь мы ограничены теми объемами поставок, которые нам поставляет Министерство здравоохранения [РФ]. Увы, на сегодняшний день по двум вакцинам мы не видим большого объема поставок", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 300 709 случаев заражения, из них 6 555 за последние сутки. Выздоровели 1 123 295 человек, умерли 21 598.