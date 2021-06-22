Рособрнадзор не зафиксировал сбоев при сдаче устной части ЕГЭ по иностранным языкам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сдача выпускниками устной часть единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам прошла без существенных сбоев, сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

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"Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение") прошла 21 и 22 июня. Экзамен прошел в штатном режиме, серьезных сбоев при его проведении зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам.

Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни - 29 июня и 2 июля, либо в дополнительный период в июле.

Участникам основного периода ЕГЭ осталось сдать один экзамен по информатике, который пройдет 24 и 25 июня, затем в расписании ЕГЭ предусмотрены резервные дни.