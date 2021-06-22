Ветераны и послы возложили венки и цветы к израильскому Мемориалу победы Красной армии

НЕТАНИЯ /Израиль/, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Живущие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, послы, представители муниципалитета Нетании и израильских и российских общественных организаций почтили во вторник память павших в войне и возложили цветы и венки к крупнейшему в Израиле Мемориалу победы Красной армии над нацистской Германией, расположенному в этом прибрежном городе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня в Израиле мы совместно с послами Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Узбекистана, представителями мэрии города Нетания, Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма, Российского еврейского конгресса возложили цветы и венки к замечательному памятнику в честь победы Красной армии над нацистской Германией, который был сооружен в этом израильском городе девять лет назад совместными усилиями Израиля и России. В Израиле 22 июня дата трагическая еще и потому, что с вероломным нападением на Советский Союз нацистская Германия начала геноцид еврейского народа, который получил название Катастрофы и Холокоста. Именно на оккупированной советской территории гитлеровцы приступили к осуществлению своего чудовищного плана уничтожения еврейского народа. От двух с половиной до трех миллионов евреев были убиты нацистами и их пособниками на советской территории и столько же - в других странах Европы, в основном Восточной", - рассказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"В Израиле особое отношение к этой дате, здесь бережно хранят память о войне, помнят о всех павших героях, погибших в концлагерях, умерших от голода и лишений в тылу, и помнят тот дух единства и сплоченности, который позволил, несмотря на тяжелейшие потери в начале, переломить ход этой войны и одержать великую Победу", - продолжил глава российского дипломатического представительства в еврейском государстве. "Не хочется в этот святой день отвечать фальсификаторам истории, но не могу не отметить, что фальсификация истории началась в день нападения на Советский Союз, тогда же гитлеровская пропагандистская машина стала раскручивать тезис о том, что якобы это был некий превентивный удар. Разумеется, это наглая ложь, которая никаких оснований под собой не имеет, что было, в частности, доказано и во время Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Но эта ложь, как и многие другие, подхватывается сейчас современными фальсификаторами от истории", - отметил Викторов.

Мемориал победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании расположен на берегу Средиземного моря. К самому монументу посетители подходят по "темному лабиринту" - зигзагообразному проходу из темного камня, повороты которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем перед ними открывается выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море, в центре которой установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, а также душу человека и связь с божественным миром.

Во вторник представители дипкорпуса, общественных и ветеранских израильских организаций возложили венки и цветы к монументу "Свеча памяти" в центре Иерусалима, посвященному героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. В церемонии приняли участие несколько десятков человек. В 04:00 (совпадает с московским) волонтеры и активисты израильских молодежных движений выложили из зажженных свечей звезду Давида и слова "Израиль помнит" у Мемориала победы Красной армии в Нетании и монумента "Свеча памяти" в Иерусалиме.

День памяти и скорби

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.