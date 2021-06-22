Четвертый подряд температурный рекорд зафиксировали в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Четвертый подряд температурный рекорд зарегистрировали во вторник в Санкт-Петербурге. Столбик термометра днем поднялся выше 33-градусной отметки, перекрыв прежний максимум для этого дня, установленный в 1917 году, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Есть четвертый рекорд подряд в Санкт-Петербурге. Температура воздуха уже достигла 33,3 градуса, перекрыв максимум в 32,5 градуса 1917 года", - сказал Колесов, добавив, что воздух все еще продолжает нагреваться.

В минувшую субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году. И уже в понедельник утром вновь оказался перекрытым прежний максимум, зафиксированный в том же году.

Синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода продержится в Санкт-Петербурге по 24 июня.