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Пандемия COVID-19

СМИ: с вакциной Pfizer может быть связано развитие редкого заболевания крови

В Израиле за один месяц было зарегистрировано четыре случая тромботической тромбоцитопенической пурпуры по сравнению с прежними 2-3 в среднем за год, сообщают местные СМИ со ссылкой на ученых

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса компании Pfizer может увеличивать риск развития у человека редкого заболевания крови - тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). Об этом сообщила во вторник газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные исследования ученых Института гематологии Медицинского центра "Шамир" в Израиле.

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ТТП - аутоиммунное заболевание, которое вызывает образование тромбов в сосудах разных органов человеческого организма. Исследователи института столкнулись с данной проблемой в связи с внезапным ростом случаев заболевания ТТП в стране, отмечает газета. За один месяц было зарегистрировано четыре таких случая по сравнению с прежними 2-3 в среднем за год. Группа медиков обнаружила "хронологическую связь" между вакцинацией пациента и появлением симптомов возникновения редкого недуга. Речь идет как о новых пациентах, так и о тех, у кого болезнь вновь проявилась после долгого периода ремиссии.

В результате группа медиков во главе с Майей Корен-Михович рекомендовала пациентам с ТТП вакцинироваться только со специального разрешения их лечащего врача и затем регулярно проходить обследования.

"Врачи и пациенты должны обратить внимание на клинические симптомы: слабость, неврологические проблемы, кровотечение и боли в груди", - цитирует газета рекомендации группы медиков. Они также призывают здоровых людей, прошедших вакцинацию, проявлять бдительность и немедленно вызывать врача при обнаружении соответствующих симптомов. Ранняя диагностика и современные методы лечения повысили долю выживших пациентов с ТТП с 10% в прошлом до нынешних 80%.

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ИзраильПандемия COVID-19
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