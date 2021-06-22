Венесуэла рассчитывает на запуск производства "Эпиваккороны" в республике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Каракас рассчитывает получить все дозы вакцины по договору с Москвой о поставках "Эпиваккороны", а также запустить в дальнейшем ее локальное производство в республике. Об этом заявил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Благодаря поддержке России мы зарегистрировали вакцину "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорону". И мы надеемся на дальнейшее получение доз вакцины и в дальнейшем на производство "Эпиваккороны" в Венесуэле в рамках договора, который уже был подписан", - сказал он.

Компания "Герофарм" подписала соглашение с правительством Венесуэлы о поставках 10 млн доз вакцины "Эпиваккорона" 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Венесуэла станет первым зарубежным государством, где "Эпиваккорона" будет доступна для масштабной вакцинации населения в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. По сообщению компании, начало отгрузки планируется уже в сентябре.

Выборы

Также Венесуэла готова на будущих выборах в республике принимать наблюдательные миссии со всего мира, в том числе из РФ, ЕС и Турции. добавил заявил Хорхе Арреаса.

"Мы всегда готовы принять такие [наблюдательные] миссии. Мы приглашаем Европейский Союз, Россию, Турцию. Мы готовы принять весь мир, чтобы поделиться с вами тем, как работает наша избирательная система ", - сказал он.

Заседание межправкомиссии Венесуэлы и РФ

По словам министра, пятнадцатое заседание межправительственной комиссии Венесуэлы и России пройдет в скором времени в Москве.

"В этом году мы провели четырнадцатую встречу межправительственной комиссии между нашими странами. И скоро мы проведем в Москве пятнадцатую встречу", - продолжил он.

Министр отметил, что Каракас выступает за интеграцию с Москвой "по всем направлениям": энергетика, промышленность, финансы, транспорт, военно-техническая и культурная сферы, образование. "Мы испытываем большую гордость за наши богатые отношения с большим будущем, отношения с настоящей державой, которой является Российская Федерация", - подчеркнул Арреаса.

Он указал на то, что Каракас активно наращивает сотрудничество с Москвой на многосторонних площадках, в частности в ООН. "Россия и Венесуэла всегда действуют единым фронтом для того, чтобы приходить к положительным решениям на благо будущего наших народов", - резюмировал глава дипведомства.