Сложная ситуация с COVID-19 в Латинской Америке. В Колумбии смертность достигла максимума

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Наиболее сложная ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас отмечается в странах Латинской Америки.
В частности, в Бразилии, где с марта выявляют более 70 тыс. инфицированных в сутки, начался очередной подъем заболеваемости COVID-19. При этом в Колумбии смертности из-за COVID-19 достигла максимальных за пандемию показателей.
В Европе и на Ближнем Востоке темпы распространения инфекции, наоборот, снизились до минимальных значений, благодаря чему Италия и Турция объявили о новых послаблениях санитарных ограничений.
ТАСС сравнил ситуацию с коронавирусом в разных странах.
Заболеваемость
- В Бразилии в последние дни суточный прирост новых случаев заражения превысил 95 тыс., что соответствует максимальным значениям марта - апреля. По уровню заболеваемости южноамериканская страна занимает сейчас первое место в мире.
- В Колумбии с начала месяца ежедневно регистрируют около 30 тыс. случаев заражения. Для страны это уже третий с начала пандемии подъем заболеваемости.
- В Аргентине при этом отмечается стабилизация ситуации - в конце мая показатели там превышали 40 тыс. случаев в сутки, сейчас они упали ниже 20 тыс.
- Резкое снижение темпов распространения коронавируса фиксируется в Индии. В мае в день там выявляли около 400 тыс. заразившихся в день, а сейчас - около 40 тыс., что является минимумом за последние три месяца.
- В Европе на фоне роста числа вакцинировавшихся количество новых заболевших стремительно снижается. Так, в Польше за минувшие сутки выявили 73 инфицированных - это самый низкий показатель с марта прошлого года. В Испании, Италии, Франции и Германии заболеваемость также опустилась до уровня лета - осени прошлого года.
Смертность
- Самая высокая смертность сейчас также отмечается в странах Латинской Америки. Так, в Колумбии за минувшие сутки был зафиксирован новый максимум - 648 летальных исходов. Общее количество умерших в стране за период пандемии превысило 100 тыс., по этому показателю Колумбия поднялась на десятое место в мире.
- В Бразилии ежедневно от COVID-19 умирают около 2,5 тыс. человек, в Индии - около 1,5 тыс. Это самые высокие на данный момент значения в мире.
- В относительном выражении самая высокая смертность фиксируется в Перу: на каждые 100 тыс. жителей там приходится 570 умерших - почти вдвое больше, чем в Венгрии (310) и Чехии (282), которые идут следом. При этом по общему количеству смертей (190,6 тыс.) Перу занимает пятое место в мире.
Ограничения
- В ряде европейских стран на фоне снижения заболеваемости власти принимают решения о снятии ряда действовавших ограничительных мер. Так, власти Италии вслед за отменой комендантского часа, введенного почти девять месяцев назад, объявили о новом санитарном послаблении: с 28 июня в стране можно не носить маски на открытом воздухе. В общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях они пока остаются обязательными.
- Во Франции, где также отменили комендантский час и маски на улице, президент Эмманюэль Макрон пообещал новое послабление: с 9 июля можно будет возобновить работу дискотек. Посетители должны будут предоставить справки об отрицательном ПЦР-тесте или данные санитарного пропуска. Заполняемость не должна превышать 75%.
- В Турции власти объявили об отмене с 1 июля действовавшего с конца прошлого года комендантского часа по будням и воскресного локдауна. Это решение принято на фоне снижения заболеваемости с 60 тыс. инфицированных в сутки в апреле до менее 6 тыс.
- Однако некоторые страны на фоне роста показателей вынуждены идти на ужесточение мер. В частности, в Индонезии, где заболеваемость с начала месяца возросла почти втрое (до 14,5 тыс. новых случаев в сутки), власти объявили о введении со вторника на две недели социальных-экономических ограничений в районах с наиболее сложной эпидемической ситуацией, однако отказались от общенационального карантина. В зонах, где объявлен красный - наивысший - уровень угрозы, заведения общепита будут работать только навынос и до 20:00. Заполняемость магазинов не должна превышать 25%. Все религиозные мероприятия приостанавливаются, туристические объекты закрываются, школьники переводятся на домашний режим обучения.