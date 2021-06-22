Сложная ситуация с COVID-19 в Латинской Америке. В Колумбии смертность достигла максимума

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Наиболее сложная ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас отмечается в странах Латинской Америки.

В частности, в Бразилии, где с марта выявляют более 70 тыс. инфицированных в сутки, начался очередной подъем заболеваемости COVID-19. При этом в Колумбии смертности из-за COVID-19 достигла максимальных за пандемию показателей.

В Европе и на Ближнем Востоке темпы распространения инфекции, наоборот, снизились до минимальных значений, благодаря чему Италия и Турция объявили о новых послаблениях санитарных ограничений.

ТАСС сравнил ситуацию с коронавирусом в разных странах.

Заболеваемость

В Бразилии в последние дни суточный прирост новых случаев заражения превысил 95 тыс., что соответствует максимальным значениям марта - апреля. По уровню заболеваемости южноамериканская страна занимает сейчас первое место в мире.

В Колумбии с начала месяца ежедневно регистрируют около 30 тыс. случаев заражения. Для страны это уже третий с начала пандемии подъем заболеваемости.

В Аргентине при этом отмечается стабилизация ситуации - в конце мая показатели там превышали 40 тыс. случаев в сутки, сейчас они упали ниже 20 тыс.

Резкое снижение темпов распространения коронавируса фиксируется в Индии. В мае в день там выявляли около 400 тыс. заразившихся в день, а сейчас - около 40 тыс., что является минимумом за последние три месяца.

В Европе на фоне роста числа вакцинировавшихся количество новых заболевших стремительно снижается. Так, в Польше за минувшие сутки выявили 73 инфицированных - это самый низкий показатель с марта прошлого года. В Испании, Италии, Франции и Германии заболеваемость также опустилась до уровня лета - осени прошлого года.

Смертность

Самая высокая смертность сейчас также отмечается в странах Латинской Америки. Так, в Колумбии за минувшие сутки был зафиксирован новый максимум - 648 летальных исходов. Общее количество умерших в стране за период пандемии превысило 100 тыс., по этому показателю Колумбия поднялась на десятое место в мире.

В Бразилии ежедневно от COVID-19 умирают около 2,5 тыс. человек, в Индии - около 1,5 тыс. Это самые высокие на данный момент значения в мире.

В относительном выражении самая высокая смертность фиксируется в Перу: на каждые 100 тыс. жителей там приходится 570 умерших - почти вдвое больше, чем в Венгрии (310) и Чехии (282), которые идут следом. При этом по общему количеству смертей (190,6 тыс.) Перу занимает пятое место в мире.

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