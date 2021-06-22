В Забайкалье запретили проводить банкеты в кафе и ресторанах до 5 июля

ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края с 22 июня по 5 июля ввело запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщается во вторник на официальном портале региона.

"Увы, статистика сегодня пугающая. В нашем крае число заболевших коронавирусом перешагнуло отметку в 45 тыс. человек. И мы сейчас просто вынуждены вводить определенные ограничения. Отмечу, что это не тотальное закрытие общепита, даже не ограничение времени его работы. Но в период с 22 июня по 5 июля массовые праздники в кафе и ресторанах региона недопустимы", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства региона Александра Бардалеева.

Также власти распорядились закрывать по выходным до 5 июля детские игровые комнаты, расположенные в торговых, семейно-развлекательных центрах и спортивных комплексах. В будни в этих помещениях устанавливается строгая численность - один человек на 4 кв. м площади.

Заболеваемость коронавирусом снова начала расти в Забайкалье с середины мая, остаются обязательными соблюдение масочного режима, социальной дистанции, ограничения по числу посетителей культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. По данным на 22 июня, в крае выявлено 45 103 случаев заражения коронавирусом, в том числе 169 - за последние сутки. Выписаны 42 548 человек, 864 пациента умерли.

В крае от коронавируса привиты более 183 тыс. жителей, при этом власти ставят задачу привить 60% взрослого населения - 475 тыс. человек.