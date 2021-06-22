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Пандемия COVID-19

Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса

Канцлер ФРГ привилась препаратом, разработанным компанией Moderna, передает DPA со ссылкой на представителя правительства страны

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель получила второй компонент вакцины от коронавируса: она привилась препаратом, разработанным американской компанией Moderna. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

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По его информации, Меркель сделала повторную прививку несколько дней назад. 16 апреля канцлер получила первичную дозу препарата от коронавируса производства британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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