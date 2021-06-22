Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель получила второй компонент вакцины от коронавируса: она привилась препаратом, разработанным американской компанией Moderna. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
По его информации, Меркель сделала повторную прививку несколько дней назад. 16 апреля канцлер получила первичную дозу препарата от коронавируса производства британско-шведской фирмы AstraZeneca.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.