РЭО призвал штрафовать людей, бросающих мусор на природе, отслеживая их по видеокамерам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) призвал разработать нормы ответственности для тех, кто выбрасывает мусор из машины, в лесах и дачных поселках, а также ловить нарушителей с помощью видеокамер. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

Как сообщалось ранее, правительство России в целом поддержало законопроект Мосгордумы и Мособлдумы об увеличении штрафов за выброс мусора из машины в неположенных местах.

"Считаю необходимым разработать нормы ответственности для тех, кто выбрасывает мусор из машины, а также в лесах и дачных поселках. В Подмосковье еще осенью стартовал проект по установке фотоловушек, они фиксируют нарушителей в лесах, таким образом, борются с незаконными свалками. Считаю, что нужно распространять эту практику и постепенно формировать новую культуру обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), при этом люди, которые сортируют отходы, в скором времени смогут получить поощрение в виде бонусов или скидок. До конца 2022 года мы планируем установить 10 тыс. фандоматов по приему тары в десяти пилотных регионах страны", - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что, если отходы не попадают в контейнер, они не только не будут отсортированы и, возможно, переработаны, но и загрязнят окружающую среду. Отходы, выброшенные из машины, могут разлететься на многие километры и будут разлагаться долгие годы.

"Мы призываем водителей, отдыхающих в лесу и дачников сортировать отходы и выбрасывать их в соответствующий контейнер для вторсырья (синий) или смешанных отходов (серый бак). У нас в стране сейчас около трех тысяч полигонов - и действующих, и закрытых. Наша цель - создать экономику замкнутого цикла, чтобы как можно больше вторсырья снова использовалось, а не попадало на полигоны. К 2030 году хотим сортировать 100% ТКО и снизить их объемы на полигонах вдвое, но если каждый из нас не начнет с малого, ничего не получится - чтобы сырье попало на завод, сначала нужно выбросить его в контейнер", - добавил глава РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.