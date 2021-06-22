В нижегородском зоопарке животных из-за жары начали кормить специальным фруктовым льдом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Фруктовый лед, приготовленный по специальному рецепту из замороженного ягодного компота, яблок и груш, начали добавлять в рацион обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо" из-за установившейся в городе сильной жары, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор учреждения Владимир Гересичкин.

"Данное лакомство абсолютно безопасно и даже полезно для животных, так как полностью изготовлено из натуральных продуктов: в частности, ягодного компота, который мы предварительно заливаем в специальные формы и отправляем в морозильные камеры. Через несколько часов мы получаем фруктовый лед, который мы приправляем свежими фруктами: яблоками, грушами и мандаринами, - рассказал Гересичкин.

По его словам, из крупных хищников такое мороженое с удовольствием едят бурые медведи, гималайский медведь и белая медведица Аяна. Также лакомство получают приматы - орангутанги, кошачьи и белолобые лемуры и лемуры вари.

Гендиректор зоопарка уточнил, что в связи с жарой скорректировали также питьевой режим животных: вода меняется несколько раз в день, чтобы звери имели постоянный доступ к холодному питью. Во всех вольерах заполнены искусственные резервуары с водой, где животные в любое удобное для них время могут самостоятельно принять водные процедуры.

"В тех вольерах, где искусственные бассейны за их ненадобностью отсутствуют, осуществляется искусственное орошение почвы. Речь в данном случае идет о таких крупных травоядных животных, как зубры, яки, северные олени, хайленды, овцебыки. Во избежание стресса увлажняется именно почва, так как кроме овцебыка все остальные животные прямого контакта с водой избегают", - отметили в зоопарке.

Как добавил Герасичкин, сейчас все обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо.

О погоде и зоопарке

В Нижегородской области установилась жаркая погода. Так, по данным ГУ МЧС по региону, с 22 по 26 июня местами ожидается жара с повышением температуры до 35-37 градусов.

"Лимпопо" располагается в Московском районе Нижнего Новгорода. На территории 7 га обитает более 270 видов животных, 25 из которых занесены в Красную книгу России и не встречаются более ни в одном зоопарке России. На данный момент коллекция животных насчитывает более 1 500 особей со всех уголков планеты.