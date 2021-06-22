В Калининградской области перезахоронили останки неизвестного советского солдата

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков неизвестного советского солдата, погибшего в боях осенью 1944 года, прошла во вторник в поселке Ольховатка Калининградской области. Об этом сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"22 июня, в День памяти и скорби, на братской могиле в поселке Ольховатка Калининградской области прошла церемония перезахоронения останков советского солдата, которые были обнаружены членами местного поискового отряда", - рассказал он.

По данным поисковиков, красноармеец погиб в бою от осколочного ранения осенью 1944 года, когда войска третьего Белорусского фронта начали свое наступление на Гумбиннен (ныне город Гусев). Несмотря на то, что данные о погибших в той операции обнародовали, установить личность солдата не удалось.

Останки неизвестного солдата-героя, со всеми воинскими почестями перезахоронили у подножья обелиска в поселке Ольховатка, где уже покоятся останки 1 620 советских воинов, в том числе двух Героев Советского Союза.

"Участники церемонии - представители Балтийского флота, местных органов власти, военнослужащие, местные жители минутой молчания почтили память всех советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. К обелиску Славы с Вечным огнем у его подножия были возложены живые цветы", - отметил Мартов.