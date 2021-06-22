В ПАСЕ выступили против дискриминации граждан с введением ковид-пропусков

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Любая система коронавирусных пропусков должна быть ограничена по времени и сферам применения и ни в коем случае не должна приводить к дискриминации отдельных групп населения. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), одобренной на заседании во вторник.

"Если ковид-пропуска используются в качестве основы для получения определенных льгот, они могут повлиять на обеспечение соблюдения прав и свобод. Такой преференциальный режим может быть приравнен к незаконной дискриминации в соответствии со статьей 14 Европейской конвенции по правам человека, если он не имеет объективного и разумного оправдания", - говорится в документе.

В связи с этим депутаты призывают к созданию максимально понятной и полной юридической базы для таких документов и допускают ущемление определенных прав граждан лишь в тех случаях, когда это оправдано "эффективной защитой от распространения COVID-19". Они призывают в обязательном порядке учитывать разницу в риске передачи болезни между теми, кто приобрел иммунитет, недавно переболев коронавирусом, и вакцинированными гражданами. Отдельно указывается на необходимость учитывать эффективность различных вакцин и политику вакцинации в разных странах.

Кроме того, в Совете Европы обращают большое внимание на защиту прав тех, кто по "медицинским или личным причинам не имеет возможности сделать прививку". "В отношении последних система с ковид-пропусками не должна становиться равносильной принуждению к этой процедуре и не должна делать вакцинацию от COVID-19 обязательной", - подчеркивается в резолюции.

Парламентарии настаивают на временном и ограниченном характере подобных мер и призывают не допускать злоупотреблений при введении таких пропусков в качестве обязательного документа. "В Европе бюрократы все чаще говорят о крайней необходимости такого пропуска, но очень мало звучит заявлений насчет временного характера такого документа", - обратила внимание в ходе дебатов глава делегации Азербайджана Нигяр Арпадараи.

"Необходимо гарантировать, чтобы созданная под эти пропуска инфраструктура была перепрофилирована для других целей без предварительного демократического контроля и эффективного правового надзора", - отмечается в принятом на сессии ПАСЕ документе. Также в нем говорится о необходимости надежно защищать личные данные людей, которые будут вноситься в соответствующие цифровые базы.

Дискриминация по производителю

Вопрос о дискриминации на основе одобрения в разных странах тех или иных препаратов поднимался не раз в ходе дебатов. На это, в частности, указал сенатор из РФ Владимир Круглый, который подчеркнул, что российский препарат "Спутник V" уже доказал свою эффективность, и призвал других депутатов помочь с ускорением процедуры одобрения российской вакцины в Европе.