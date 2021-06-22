Из ростовского аэропорта Платов возобновляют полеты в Турцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня./ТАСС/. Прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Турцию возобновили после снятия ограничений на авиасообщение между Турцией и РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского аэропорта Платов. Первыми перевозчиками, выполнившими перелет из Платова в Турцию после снятия ограничений, стали Turkish Airlines и AZUR Air.

В общей сложности до конца июня из Ростова-на-Дону в Турцию выполнят около 40 рейсов по турецкому направлению. В июне количество рейсов в города Турции дойдет до семи в день.

"В расписание аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты Регионов") вновь введены прямые рейсы в Турцию. Первыми после более чем двухмесячного перерыва возобновили перелеты авиакомпания Turkish Airlines, выполнившая 22 июня регулярный рейс в Стамбул, и авиакомпания AZUR Air, выполнившая чартерный перелет в Анталью", - сообщили в пресс-службе аэропорта. Кроме того, Turkish Airlines возобновила регулярный ежедневный рейс Стамбул - Ростов-на-Дону - Стамбул.

Turkish Airlines с 3 июля намерена запустить регулярные рейсы и в Анталью, которые будут выполнять трижды в неделю."С 3 июля авиаперевозчик также запланировал регулярные рейсы в Анталью с частотой три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям. Вылет из Антальи назначен на 01:45, прибытие в Платов - в 04:00. Обратно самолет отправляется в 05:00, а в аэропорту турецкого курорта садится в 07:30", - уточнили в пресс-службе Платова.

Также ряд российских авиакомпаний запланировали выполнение чартерных рейсов на такие турецкие курорты, как Бодрум и Даламан. "Российские авиакомпании AZUR Air, Nordwind, Red Wings, Royal Flight запланировали чартерные рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум, Даламан, а также в Стамбул", - сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией восстановят с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов сократили до двух в неделю на взаимной основе.