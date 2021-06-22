В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сорокаградусная жара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Сорокаградусная жара установится на территории Ростовской области с 23 по 25 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Как уточнили ТАСС синоптики, уже во вторник вечером температура воздуха на юге и востоке региона может прогреться до 37 градусов тепла.

"Штормовое предупреждение. По данным Ростгидромета, во второй половине дня 23, 24, 25 июня на территории Ростовской области ожидается сильная жара - плюс 40 градусов", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, предстоящая жара связана с выносом теплых воздушных масс, который влияет на температуру воздуха на всей европейской части России."Это связано с этим же гребнем тепла, тепло распространяется не только на территории Ростовской области, он фактически по всей европейской части России. Этот вынос воздуха с юга, все сказывается и на средней полосе, и на севере европейской части. Можно сказать, это единый синоптический процесс", - сообщила она.

Однако, по словам Назаровой, сильная жара начнет спадать уже вечером 25 июня, когда к Ростовской области приблизится атмосферный фронт с осадками."Уже к вечеру 25 июня к территории Ростовской области приблизится атмосферный фронт с осадками, который снизит температуру и увлажнит воздух", - сказала глава Ростовского гидрометцентра.