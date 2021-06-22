Тропы Ялтинского заповедника закрыли для туристов из-за подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Эколого-просветительские маршруты в Ялтинском заповеднике временно закрыты для туристов после подтопления, сообщили во вторник журналистам в Мининформе Крыма.

"В Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыты несколько маршрутов. Сейчас здесь размыты тропы, каменные и земляные обвалы, непрекращающиеся потоки воды. Кроме того, ущерб потерпели дороги лесопожарного назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закрыты "Экологическое кольцо" - Боткинская и Штангеевская тропы, "Таракташская", "Кореизская" и "Уч-Кош" тропы, а также велосипедный маршрут "Ягодка". Их открытие планируется после полной ликвидации последствий подтопления.