Кабмин Таиланда утвердил условия въезда вакцинированных путешественников на Пхукет

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда утвердил условия въезда привитых путешественников в провинции Пхукет и Сураттхани, говорится в опубликованном во вторник сообщении по итогам заседания правительства. В силу данные положения вступят после их публикации в "Королевской газете" .

Согласно обновленной инициативе властей, прибывающие на Пхукет, Самуи, Пханган и Тао привитые иностранцы и граждане Таиланда должны находиться на островах не менее 14 дней, если потом планируют отправиться в другие районы страны, и за это время пройти три теста на наличие инфекции. Вместе с тем вакцина, которой они могут быть привиты не менее чем за 14 дней до путешествия, должна быть одобрена исключительно Всемирной организацией здравоохранения, а не местным регулятором, как было раньше.

Путешественники могут прибывать из стран с низким и средним уровнем распространения инфекции, входящих в список, который будет обновлять местное правительство. Если человек направляется в Таиланд через третью страну, которую также планирует посетить, то там он должен пробыть не менее 21 дня. В коммюнике отсутствует какая-либо информация о транзитных рейсах. На данный момент известно, что ряд авиакомпаний, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways, Thai Airways, Air France, British Airways, выразил готовность осуществлять прямые рейсы на Пхукет. Что касается списка документов, которые требуются для въезда в королевство, то он остался практически прежним, что и при въезде через 14-дневный карантин, который сохраняется для не вакцинированных путешественников.

Прибывающим необходимо загрузить на смартфон приложения ThailandPlus и MorChana. Перед отъездом с Пхукета и трех других островов в другие провинции необходимо иметь на руках подтверждение пребывания в течение необходимого периода в отеле, получившем сертификат Safety and Health Administration (SHA), или в платном карантине, а также результаты теста на коронавирус.

В сообщении не фигурирует озвученная ранее правительством дата открытия Пхукета - 1 июля. Власти предупредили, что если в течение недели общее число новых инфицированных коронавирусом на острове достигнет 90, то реализация "пхукетской схемы" может быть отменена. Данное заявление прозвучало после того, как за минувшую неделю на Пхукете было выявлено 28 зараженных.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Общее число заразившихся в королевстве превысило 225,3 тыс., вылечились более 187,8 тыс. человек, умерли 1,6 тыс. Режим чрезвычайного положения действует до 31 июля.