Бразилия получила первую партию вакцины Janssen от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Первая партия однокомпонентной вакцины Janssen от коронавирусной инфекции во вторник доставлена в Бразилию. Об этом сообщает Минздрав южноамериканской республики.

Как уточняется, бортом United Airlines в международный аэропорт "Гуарульос" в штате Сан-Паулу доставлены 1,5 млн доз препарата. Изначально в Минздраве анонсировали доставку 3 млн доз вакцины Janssen на 15 июня, однако впоследствии этот срок несколько раз переносили.

Отмечалось, что эти дозы приобретаются с дисконтом 25%, что позволит сэкономить около 480 млн реалов (около $94 млн), поскольку препарат поступил в Бразилию на исходе срока годности. Впоследствии бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) вслед за Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешил использовать ее на протяжении 4,5 месяцев с даты производства, а не трех месяцев, как это было изначально предусмотрено производителем.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайской фирмы Sinovac Biotech и американской Pfizer. Свыше 24,3 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще более 64 млн сделали одну прививку. Обеспечить вакцинацию всего взрослого населения страны первой дозой препарата от коронавируса планируется до конца сентября, полностью завершить вакцинацию данной категории в Минздраве рассчитывают до конца года.