В Крыму начали выплачивать компенсации за утраченное при подтоплении имущество

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Крыма начали выплаты первых компенсаций жителям региона, оказавшимся в зонах подтопления после сильных и продолжительных ливней на полуострове, прошедших 17-18 июня, сообщила во вторник журналистам вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества еще 50 тыс. рублей, а при полной - 100 тыс. рублей.

"Сегодня уже первые транши после 16:00 пойдут. Начнутся в Керчи, это более 50 заявлений, которые там были утверждены. Уже на этапе направления средства по городу Ялте, Кировскому, Ленинскому и Советскому районам, каждый день у нас списки будут обновляться. Понимаем, что людям необходимы эти средства, потому мы делаем все возможное, чтобы очень быстро, оперативно отработать и направить их нашим гражданам", - сказала она.

По ее словам, заявления на выплаты уже подали 330 семей, которые насчитывают более 800 человек. Компенсации будут выплачиваться из расчета на каждого члена семьи в отдельности.