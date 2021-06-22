В Республике Алтай детям-сиротам планируют предоставлять жилищные сертификаты

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жилищные сертификаты будут предоставлять детям-сиротам Республики Алтай, нуждающимся в получении жилья, в качестве альтернативы социальному найму, сообщила председатель комитета Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева.

"16 июня буквально мы приняли закон [о дополнительных гарантиях прав детей-сирот на имущество и жилое помещение], который внесли в изменения в действующий закон о предоставлении жилья как альтернативу для тех, кто имеет судебные решения. Они имеют право на жилищный сертификат", - сказала она на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике "Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Алтай" в рамках Дней региона в Москве.

Жилищный сертификат смогут получить дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста, отметила начальник отдела нормативного регулирования в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Анастасия Аккуратова. При этом он станет альтернативной мерой поддержки для детей-сирот наряду с предоставлением жилья по договорам социального найма. "Сертификат - это один из вариантов, но это в любом случае не будет стопроцентной заменой тому специализированному жилищному фонду, который должен быть предоставлен этой категории граждан", - добавила она.

Как отметила в своем выступлении Казанцева, в настоящее время в Республике Алтай на учете состоят 1806 детей-сирот, среди которых 1397 достигли 18-летнего возраста. По заверениям чиновницы, новшество позволит сократить очередь на предоставление льготного жилья для данной категории граждан. При этом многие регионы, в том числе и Республика Алтай, реализуют меры социальной поддержки в первую очередь тем сиротам, которые имеют на руках судебное решение, связанное с обеспечением таких граждан жилым помещением. "Все остальные сидят годами", - добавила она.