В Грузии почтили память павших в Великой Отечественной войне

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Представители организации "Русский клуб", Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова, а также участники Международной летней театральной школы "Шекветили-2021" в грузинском городе Поти возложили цветы к Мемориалу славы по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом во вторник ТАСС сообщила заведующая литературной частью театра им. Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили.

"Хотелось бы вспомнить, что во время войны Грузия стала тылом Закавказского фронта и Черноморского флота, переместившихся в конце 1941 года в порты Батуми и Поти. Грузия стояла за спинами солдат и моряков, отразивших немецкое наступление на Кавказе. В 1979 году в память о подвиге потийских моряков в Поти открыт Мемориал славы. Сегодня, в День памяти и скорби, участники Международной летней театральной школы "Шекветили-2021" из Грузии, Казахстана, России и Украины возложили цветы к монументу. Вечная память героям", - отметила она.

В церемонии приняли участие несколько десятков человек. Люди приходили к мемориалу и оставляли цветы. Шадури-Зардалишвили добавила, что во вторник вечером в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны участникам и гостям летней школы покажут поэтическое представление "22 июня". Прозвучат стихотворения Константина Симонова, Юлии Друниной, Булата Окуджавы, Семена Гудзенко, Александра Межирова и других выдающихся поэтов. Их прочитают грузинские актеры Нина Нинидзе, Нина и Лиза Кикачеишвили, София Ломджария, Мераб Кусикашвили, Владимир Новосардов, Бека Медзмариашвили.

В первые две недели после начала войны из Грузии на фронт ушли около 100 тыс. человек, к весне 1942 года были мобилизованы более 350 тыс. Призыв не прекращался и в дальнейшем. Всего в войне участвовали около 700 тыс. жителей республики, домой не вернулся почти каждый второй. Уроженец города Джвари Герой Советского Союза Мелитон Кантария стал одним из трех человек, кто в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.