Впервые бриллиант стоимостью $10-15 млн можно будет купить за криптовалюту

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата, оценочная стоимость которого варьируется от $10 до $15 млн (от 732 млн до 1,1 млрд рублей), можно будет приобрести за криптовалюту: это самый дорогой выставленный на торги физический объект, который можно будет купить с ее помощью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby's.

Торги пройдут 9 июля в Гонконге в традиционном офлайн-формате. Покупку можно будет оплатить как обычными (фиатными) деньгами, так и криптовалютами - Bitcoin или Ethereum - через платформу Coinbase Commerce. С 3 по 8 июля бриллиант, получивший название The Key 10138, будет выставлен в галерее Sotheby's в Гонконге. "Бриллианты - ключ к пониманию истории Земли, рассказывающий нам об уделе человеческом и о сверхъестественной силе красоты. Дав бриллианту название "The Key 10138", мы хотим подчеркнуть способность этого камня озарять наш путь и вместе с тем намекаем на важную роль цифровых ключей в мире NFT (невзаимозаменяемых токенов - виртуальных цифровых единиц в блокчейн-сети) и криптовалюты", - рассказал заместитель председателя ювелирного подразделения Sotheby's в Азии Вэньхао Юй.

Как отмечают представители дома, за всю историю проведения аукционов на них было представлено менее десяти бриллиантов весом свыше 100 карат, а грушевидную огранку имели лишь два из них. Они подчеркивают, что такая огранка отсылает к огранке известного бриллианта весом 530,2 карата Сullinan I ("Большая звезда Африки"), который в настоящее время украшает британский королевский скипетр с крестом, используемый на церемониях коронации с начала XVII века. В 1910 году скипетр был специально переделан под "Куллинан-1".

В мае картина британского уличного художника Бэнкси "Любовь в воздухе" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке на торгах, впервые принимавших криптовалюту, более чем за $12,9 млн (944 млн рублей). Представители аукционного дома не уточнили, была ли оплата произведена криптовалютой.