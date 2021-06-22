В Марокко открылась фотовыставка по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны

РАБАТ, 22 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Открытие фотовыставки по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны состоялось во вторник в столице Марокко Рабате.

Мероприятие прошло в музее при Верховном комиссариате по делам ветеранов сопротивления и армии освобождения Марокко, расположенном в квартале Агдаль. Его организатором выступил Российский центр науки и культуры (РЦНК) при поддержке посольства РФ в Рабате и Верховного комиссариата по делам ветеранов сопротивления и армии освобождения Марокко.

"На выставке представлено около 50 снимков, рассказывающих о первых этапах Великой Отечественной войны, об ужасах и страданиях, которые она принесла многонациональному советскому народу, о мобилизационных мерах советского правительства, призванных защитить отечество", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор РЦНК Василий Чечин.

"Кроме того, в залах музея представлены патриотические плакаты военных лет. Отдельный раздел экспозиции посвящен судьбам простых людей, живших в годы Великой Отечественной войны. Это рассказы и фотографии, повествующие о тех радикальных изменениях, которые перевернули жизнь каждой советской семьи, - продолжал собеседник агентства. - Выставка продлится примерно две недели и завершится в начале июля".

Открытие выставки посетили марокканские общественные и культурные деятели, активисты Марокканской ассоциации выпускников вузов бывшего СССР, Ассоциации развития дружбы Марокко и России, журналисты и дипломаты. С речами к гостям мероприятия обратились верховный комиссар Марокко по делам бывших участников сопротивления и ветеранов освободительной войны Мустафа аль-Ктири и посол России в Марокко Валерьян Шуваев, которые подчеркнули важность открывшейся экспозиции для сохранения исторической памяти.

"Как мне представляется, доказывать важность этой даты не особо нужно, потому что 22 июня - это День памяти и скорби, напоминание всем - и нынешним, и будущим поколениям - о том, какую цену заплатил Советский Союз за великую Победу. Поэтому необходимо сделать все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась не только для нашей страны, но и для всего человечества", - поделился мнением Шуваев.