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В Дании расследуют осквернение памятника украинскому поэту Шевченко

Памятник поэту был раскрашен в цвета российского флага, а также исписан лозунгами. В настоящее время его уже очистили

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полиция Дании во вторник заявила, что расследует осквернение установленного в Копенгагене памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, которое произошло накануне игры датской и российской футбольных сборных на чемпионате Европы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее в понедельник посольство Украины в Дании на своей странице в Facebook опубликовало фотографию, на которой памятник поэту был раскрашен в цвета российского флага, а также исписан лозунгами. "Мы решительно осуждаем этот акт вандализма и провокации против Украины", - говорится в сообщении украинской дипмиссии.

Полиция Дании во вторник подтвердила агентству, что получила сообщение об осквернении памятника и уже приступила к расследованию инцидента.

Посольство Украины во вторник также сообщило, что памятник был очищен от надписей и изображения.

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