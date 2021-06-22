Мемориальную часовню открыли в Орле в память об участниках Великой Отечественной войны

ТАСС, 22 июня. Церемония открытия мемориальной часовни, возведенной в память о павших и пропавших без вести воинах на фронтах Великой Отечественной войны, состоялась в Орле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области во вторник.

"В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в парке Победы города Орел состоялся торжественный митинг, посвященный открытию и освящению мемориала памяти защитникам Отечества, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Так, в мемориал перенесли капсулу, в которой хранится освященная земля, собранная с мест ожесточенных боев в Курской, Орловской и Белгородской областях. Часовню освятили, а участники митинга, в том числе ветераны, возложили к ее основанию цветы и гирлянды Памяти. "Пусть наш мемориал станет еще одним символом величия духа советского солдата. Его мужества и героизма, несгибаемого характера и патриотизма, неимоверной силы и стойкости. Напоминанием обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами верил в Победу и приближал ее, не жалея самой жизни", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Андрея Клычкова.

Возведение часовни является частью благотворительной программы "Молчаливое эхо войны", средства на это были выделены Межрегиональной общественной организацией "Ветераны военной контрразведки". Согласно проекту, всего в России планируется установить 47 мемориалов на местах сражений, отметили в пресс-службе.

В годы Великой Отечественной войны немецкие войска оккупировали территорию Орловской области с октября 1941 года по август 1943 года. За это время были разрушены все предприятия, взорваны мосты и электростанции, выведены из строя водопровод и трамвай, уничтожено более 2,2 тыс. жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Стратегическая наступательная операция "Кутузов" по освобождению Орловской области проводилась войсками Западного, Брянского и Центрального фронтов. В операции участвовали более 1,2 млн человек, 82 дивизии, 8 танковых корпусов, 14 бригад. Общие безвозвратные потери составили 112,5 тыс. человек.