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В России открылся первый в мире McDonald’s для право- и леворульных автомобилей

Ресторан расположен в Хабаровске на улице Павла Морозова, 116

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. McDonald’s открыл в Хабаровске первое в мире предприятие с системой двусторонних терминалов на "МакАвто", разработанных специально для Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении компании.

McDonald’s объявляет об открытии 800-го предприятия в России и первого с концепцией "МакАвто" на Дальнем Востоке. Поскольку на Дальнем Востоке пользуются популярностью автомобили с как левым, так и правым расположением руля, для жителей региона было разработано решение с расположением терминалов с обеих сторон", - говорится в сообщении. Ресторан расположен в Хабаровске на улице Павла Морозова, 116.

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