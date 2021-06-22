В России открылся первый в мире McDonald’s для право- и леворульных автомобилей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. McDonald’s открыл в Хабаровске первое в мире предприятие с системой двусторонних терминалов на "МакАвто", разработанных специально для Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении компании.

McDonald’s объявляет об открытии 800-го предприятия в России и первого с концепцией "МакАвто" на Дальнем Востоке. Поскольку на Дальнем Востоке пользуются популярностью автомобили с как левым, так и правым расположением руля, для жителей региона было разработано решение с расположением терминалов с обеих сторон", - говорится в сообщении. Ресторан расположен в Хабаровске на улице Павла Морозова, 116.