Суд признал законным освобождение из-под стражи экс-советника главы Росрыболовства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение освободить из-под стражи бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Состоялось судебное заседание судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого было рассмотрено апелляционное представление прокурора на постановление Московского городского суда от 2 июня 2021 года, в соответствии с которым ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Хохлова Ю. А. оставлено без удовлетворения. Мера пресечения изменена на домашний арест, с установлением ряда запретов. Хохлов Ю. А. освобожден из-под стражи в зале суда. По результатам рассмотрения апелляционного представления судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции не нашла оснований для изменения или отмены состоявшегося постановления", - сказала она.

2 июня Мосгорсуд освободил Хохлова из СИЗО, его перевели под домашний арест на один месяц. Однако прокуратура обжаловала это решение.

Хохлов был экстрадирован в конце прошлого года с территории Кипра при участии Генпрокуратуры. По словам защиты обвиняемого, он сам хотел вернуться в РФ для того, чтобы разбирательство его дела было объективным и справедливым. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Следствие по делу завершено, обвиняемый со своими адвокатами приступил к ознакомлению с материалами.

По версии следствия, Хохлов, занимавший должность советника руководителя Росрыболовства, не ранее апреля 2016 года предложил купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу за $7 миллионов.