Губернатора Токио госпитализировали

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ была госпитализирована в одну из больниц столицы Японии. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Ранее Коикэ решила до конца текущей недели отдохнуть от своих рабочих обязанностей из-за излишней усталости. Как сообщал телеканал NHK, на время отсутствия Коикэ обязанности губернатора будет выполнять ее заместитель Мицутика Тарао.

Согласно информации Kyodo, последнюю неделю Коикэ испытывала недомогание из-за большого объема скопившейся работы. При этом во вторник в ходе общения с журналистами она тяжело дышала, отмечает агентство.

В настоящий момент 68-летняя Коикэ совмещает разработку мер по предотвращению распространения нового коронавируса в японской столице с подготовкой проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 23 июля.