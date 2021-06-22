Эксперт рассказал о реакции пациентов с пересадкой органов на прививку от коронавируса

АСТРАХАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Наблюдение за пациентами, которые вакцинировались от новой коронавирусной инфекции после перенесенной трансплантации органов, не выявило особенных реакций. Прививка от COVID-19 им не противопоказана, сообщил во вторник на брифинге для журналистов директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, который находится в Астраханской области с рабочей поездкой.

"Мы за то, чтобы наши пациенты [прошедшие трансплантацию] вакцинировались, потому что это будет их оберегать от заражения, в частности от новой коронавирусной инфекции. Чтобы прививка была эффективной, иммунитет человека должен этому способствовать, поэтому консультация врача перед процедурой обязательна. Период наблюдения за пациентами, которые прошли этап иммунизации от COVID-19, не выявил каких-либо особенных реакций, все прошло в обычном режиме", - сказал Готье.

Перед вакцинацией от COVID-19 пациентам, у которых была проведена операция по пересадке органов, следует проконсультироваться со специалистом. Прививку важно сделать в правильный период, добавил директор центра.

Во вторник было заключено соглашение о сотрудничестве Астраханской области с ФГБУ "НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", призванное своевременно решать проблемы пациентов, находящихся на гемодиализе и нуждающихся в пересадке почки.