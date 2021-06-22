Власти Карелии выделили 420 тыс. га земли для программы "Арктического гектара"

ТАСС, 22 июня. Власти Республики Карелия выделили 420 тыс. га земли в арктических территориях региона, которые будут бесплатно выделяться населению в рамках программы "Арктического гектара", об этом во вторник сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Сегодня Общественным советом Арктической зоны при Минвостокразвития России был одобрен без замечаний проект закона Карелии о так называемом "гектаре" в Арктической зоне. Документ четко определяет территории, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. В Карелии в перечень включены более 420 тыс. га", - написал глава республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он напомнил, что к Арктической зоне в Карелии отнесены Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ. "Старт программы запланирован на 1 августа 2021 года", - добавил Парфенчиков.

Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. В первые шесть месяцев участки будут выделяться жителям арктических регионов. Затем землю сможет взять любой гражданин России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики.