Власти Карелии запустили чат-бот для туристов по выбору гостиниц и турмаршрутов

ТАСС, 22 июня. Власти Республики Карелия разработали и запустили чат-бот, позволяющий туристам в режиме онлайн выбирать места отдыха на территории региона и планировать маршруты для посещения ключевых достопримечательностей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Центр управления регионом Республики Карелия совместно с управлением туризма [республики] создали чат-бот по отдыху в регионе. Выбор места для отдыха стал значительно проще. Чат-бот поможет путешественникам сориентироваться в предложениях и выбрать вариант, который максимально отвечает запросам конкретного человека или компании", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства, чат-бот работает на платформе Telegram и называется "Турбаза Карелии/подбор по параметрам".

По данным пресс-службы, за последний год спрос на внутренний туризм в России вырос на 400%. "Карелию туристические сервисы называют одним из самых востребованных направлений. Интерес к республике понятен: в Карелию можно поехать и на рыбалку, и за экстримом, и просто для того, чтобы посмотреть на деревянное зодчество на острове Кижи или полюбоваться мраморным каньоном в горном парке "Рускеала". Направлений для отдыха - множество, гостиниц и гостевых домов - сотни, и выбрать подходящий вариант, находясь далеко от Карелии, не так уж просто", - говорится в сообщении.