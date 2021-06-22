В Вологодской области увеличат число коек для пациентов с коронавирусом до 1 810

ВОЛОГДА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области развернут 510 дополнительных коек для больных с коронавирусом, увеличив их общее число до 1 810 к 1 июля. При необходимости в регионе готовы добавить к этому количеству еще 290 коек для долечивания пациентов, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы сработали на опережение и добавили новые койки раньше, чем ситуация стала критической. С учетом взрывного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией мы ввели на прошлой неделе 775 коек, на сегодня у нас 1 300 коек, их занятость составляет 70%. В случае, если потребуется развернуть новые койки, мы продолжим расширять коечный фонд. В связи с этим поручаю департаменту здравоохранения области быть готовыми ввести еще 510 коек при первой необходимости, в результате коечный фонд вырастет до 1 810 единиц к 1 июля", - сказал губернатор на заседании регионального оперативного штаба.

Если и этого количества будет недостаточно, в регионе готовы добавить еще 290 коек и увеличить их количество до 2 100, в этом случае дополнительные койки будут использоваться для долечивания пациентов, у которых острая фаза болезни уже миновала, сообщил руководитель региона, поручив проработать и этот вариант развития ситуации.

"Все открываемые новые койки должны быть обеспечены всем необходимым - кислородом, ИВЛ, средствами защиты, самое главное - обеспеченность кадрами. Необходимо сейчас со всех центральных районных больниц подготовить персонал, который готов войти в красные зоны. Все медработники должны получать все необходимые выплаты из федерального и регионального бюджета. Эту работу под каждую койку нужно проводить", - поручил Кувшинников.

Как констатировал глава региона, с начала июня фиксируется резкий рост количества заболевших. Ежедневный прирост заразившихся вырос в 1,6 раза и на 22 июня составил 65 человек. Число госпитализированных пациентов выросло в три раза - с 283 на начало июня до 913 человек на сегодня. Ежедневно количество госпитализированных прирастает примерно на 60 человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии выросло почти в три раза - с 50 до 120 человек.

На 22 июня в области выявлено 47 234 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 65 человек. Выздоровели 43 916 человек, умерли 1 142.