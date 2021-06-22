В Оренбуржье захоронили останки погибшего на войне кавалера Ордена Красной Звезды Павлова

ТАСС, 22 июня. Церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Павлова, найденных в Новгородской области, прошла во вторник в селе Троицкое под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В селе Троицкое Оренбургской области перезахоронили останки красноармейца Павлова Ивана Григорьевича, которого удалось распознать по номеру Ордена Красной Звезды. Останки красноармейца были найдены в Новгородской области", - говорится в сообщении.

Павлов проходил службу во 2-й ударной армии. В боях за деревни Коломно, Высокое и Бор он метким огнем по орудиям противника подавил шесть огневых точек и два дзота, за что был представлен к награде.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители правительства и военного комиссариата Оренбургской области, юнармейцы, а также жители села.