Взрывной рост и новые меры в Москве. Главное о коронавирусе за 22 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 350 919 случаев заражения, из них новых — 16 715. За сутки умерли 546 человек (максимум с 11 февраля), за весь период — 130 347.
- В Подмосковье за сутки выявили 1871 заразившегося (максимум за пандемию).
- Россия возобновляет полноценное авиасообщение с Турцией.
- Коронавирус "молодеет", все больше тяжелых случаев регистрируют у молодых людей, заявили в Центре им. Гамалеи. Там также сообщили, что "Спутник V" эффективен против индийского штамма — он практически на 100% защищает от тяжелых случаев течения инфекции и летальных исходов.
- Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
- В Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ввела интраназальную вакцину в виде аэрозоля (официально она пока не зарегистрирована).
Москва
- Всего зафиксировано 1 300 709 случаев заражения, из них новых — 6555. Госпитализированы 1930 человек. Умерли 86 человек (максимум за пандемию).
- С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий с одновременным присутствием на них более 500 человек.
- С 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Подробнее о новых мерах читайте здесь.
- Власти столицы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в последние три недели фиксируется взрывной рост заболеваемости.
- Временно закончилась вакцина "Ковивак". Центр Чумакова намерен до конца июня выполнить план по производству 1 млн доз.
Мир
- Всего зафиксировано более 178,8 млн случаев заражения, умерли 3 875 132 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся за три месяца.
- В Италии с 28 июня отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе.
- Найден симптом, который характерен только для привитых, — это частое чихание.