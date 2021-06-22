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Взрывной рост и новые меры в Москве.
Пандемия COVID-19

Взрывной рост и новые меры в Москве. Главное о коронавирусе за 22 июня

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 350 919 случаев заражения, из них новых — 16 715. За сутки умерли 546 человек (максимум с 11 февраля), за весь период — 130 347. 
  • В Подмосковье за сутки выявили 1871 заразившегося (максимум за пандемию).
  • Россия возобновляет полноценное авиасообщение с Турцией.
  • Коронавирус "молодеет", все больше тяжелых случаев регистрируют у молодых людей, заявили в Центре им. Гамалеи. Там также сообщили, что "Спутник V" эффективен против индийского штамма — он практически на 100% защищает от тяжелых случаев течения инфекции и летальных исходов.
  • Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
  • В Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима.
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ввела интраназальную вакцину в виде аэрозоля (официально она пока не зарегистрирована).

Москва

  • Всего зафиксировано 1 300 709 случаев заражения, из них новых — 6555. Госпитализированы 1930 человек. Умерли 86 человек (максимум за пандемию).
  • С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий с одновременным присутствием на них более 500 человек.
  • С 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Подробнее о новых мерах читайте здесь.
  • Власти столицы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в последние три недели фиксируется взрывной рост заболеваемости.
  • Временно закончилась вакцина "Ковивак". Центр Чумакова намерен до конца июня выполнить план по производству 1 млн доз.

Мир

  • Всего зафиксировано более 178,8 млн случаев заражения, умерли 3 875 132 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся за три месяца.
  • В Италии с 28 июня отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе.
  • Найден симптом, который характерен только для привитых, — это частое чихание.
Теги
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