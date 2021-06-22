Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось на 40%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество нарушений масочного режима в транспорте Москвы после краткосрочного введения нерабочих дней и рекомендации властей перевести работников на удаленный режим снизилось на 40%. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"С 12 по 20 июня 2021 года зафиксировано свыше 8 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. Ежедневно контролеры выявляют около тысячи нарушителей. Ранее, с 3 по 11 июня, было выявлено 14 тыс. таких нарушений", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что чаще всего пассажиры нарушают санитарные правила в метро, на станциях: "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии и "Комсомольская" Кольцевой линии. При этом количество пассажиров, игнорирующих санитарные требования, становится все меньше.